Tedbir sonuç veriyor! Mersin'in Bozyazı ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı
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Tedbir sonuç veriyor! Mersin'in Bozyazı ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı

29.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:57

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbir ve önlemler meyvelerini veriyor. Mersin'in 26 bin nüfuslu Bozyası ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı. Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, ilçede maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edildiğini bildirdi.

Son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle alınan bir takım tedbir ve önlemler sonuç vermeye başladı. Mersin'in Bozyazı ilçe Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 26 bin nüfuslu ilçede koronavirüs vakasının sıfırlandığını duyurdu.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE RİAYET EDİLİYOR

Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 26 bin nüfuslu ilçede koronavirüs vakasının sıfırlandığını bildirdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulan ilçede, yeni pozitif vakaya rastlanılmadığı kaydeden Başkan Çetinkaya, "Edindiğimiz bilgiye göre bugün ilçemizde pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Bu iyi haberin kalıcı olması için sosyal mesafeye uymak ve rehavete kapılmamak gerekiyor. Göstermiş olduğunuz bu hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Evde kal Bozyazı" dedi. Başkan Çetinkaya, duyuruyu belediyenin sitesinde de paylaşarak vatandaşın rehavete kapılmadan dikkatli olmasını istedi.

Tedbir sonuç veriyor! 26 bin nüfuslu ilçede koronavirüs vakası sıfırlandı
Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KOVİD-19 NEDENİYLE VEFAT ETMİŞTİ

Bozyazı ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz (49), bir süre önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Tedbir sonuç veriyor! Mersin'in Bozyazı ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

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