Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, tercihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak
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Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, tercihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. Tercihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel hali internet sitesinde yayınlandı.

TERCİHLER 5-13 AĞUSTOS ARASINDA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, tercihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

SINAVA 2 MİLYON 607 BİN ADAY GİRDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. 2 milyon 607 bin adayın girdiği YKS sonuçları sabah saatlerinde "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

TYT BİRİNCİSİ ADANA'DAN ÇIKMIŞTI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Adana'dan katılan adayın birinci olduğunu bildirdi. Adana, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) sayılsal ve sözel birinciliklerini de bırakmadı. Eşit ağırlık birincisi ise Konya'dan çıktı.

Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, tercihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak
İki milyondan fazla adayın girdiği YKS'nin birincisi Adana'dan çıktı
İki milyondan fazla adayın girdiği YKS'nin birincisi Adana'dan çıktı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, tercihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak - Haberler
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