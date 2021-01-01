Son dakika! 2021'İN İLK SAATLERİNDE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN VATANDAŞ BİR SAATTE İKNA EDİLDİ
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Son dakika! 2021'İN İLK SAATLERİNDE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN VATANDAŞ BİR SAATTE İKNA EDİLDİ

01.01.2021 06:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 07:03
Son dakika! 2021'İN İLK SAATLERİNDE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN VATANDAŞ BİR SAATTE İKNA EDİLDİ

Bir son dakika haberine göre Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHASarıyer'de 2021'in ilk saatlerinde bacağına bağladığı taşla denize atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi, müzakereci polis memurunun yağmur altında bir saat süren çabalarının ardından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Sarıyer'de 2021'in ilk saatlerinde bacağına bağladığı taşla denize atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi, müzakereci polis memurunun yağmur altında bir saat süren çabalarının ardından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. 

Olay saat 05.00'ta Kireçburnu Mahallesi Mısır Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş bacağına bağladığı taşla denize atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşın ikna edilmesi için müzakereci polis çağırdı. 

YAĞMUR ALTINDA BİR SAATTE İKNA ETTİ

Olay yerine gelen müzakereci polis memuru ile vatandaş arasında başlayan ikna çalışması bir saat sürdü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sağlık görevlileri ve deniz polisi de bölgede hazır bulundu. ÜZERİNDEKİ MONTU MÜZAKERECİ POLİSE VERDİ

Havanın yağmasıyla birlikte, müzakereci polisin ıslandığını gören vatandaş üzerinde bulunan montu çıkararak polis memuruna verdi. Yaklaşık bir saat süren çabaların ardından intihar etmek isteyen vatandaş ikna edildi. İlk olarak müzakereci polisin yanına giden vatandaş ardından sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi. Sağlık kontrolünün ardından ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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