Son dakika! 2 YAYANIN DEVRİLEN TIRIN ALTINDA KALDIĞI O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: İzmir'in Bergama ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki Özgür Aydemir (40) ile yanındaki arkadaşı Erol Yılmaz'ın (43) üzerine devrilip, ölümüne neden olduğu o anların bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
İzmir'in Bergama ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki Özgür Aydemir (40) ile yanındaki arkadaşı Erol Yılmaz'ın (43) üzerine devrilip, ölümüne neden olduğu o anların bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan gelen TIR'ın kaldırımda yürüyen iki yayanın üzerine devrilmesi yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı