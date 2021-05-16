Son dakika! 2 YAYANIN DEVRİLEN TIRIN ALTINDA KALDIĞI O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber: İzmir'in Bergama ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki Özgür Aydemir (40) ile yanındaki arkadaşı Erol Yılmaz'ın (43) üzerine devrilip, ölümüne neden olduğu o anların bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.