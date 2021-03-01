Son Dakika: MEB 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
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Son Dakika: MEB 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

01.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:36

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin kapsamlı bir açıklamada bulundu. Selçuk, açıklamasında, "2 Mart Salı günü itibarıyla salgın koşullarına göre tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlanılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma durumu ile ilgili sosyal medya platformu Twitter üzerinden 'Yerinde Karar Süreci Eğitim Kurumlarının Açılma ve Uygulama Kriterleri' adlı kapsamlı bir açıklamada bulundu.

SALGIN KOŞULLARINA GÖRE EĞİTİM-ÖĞRETİM 2 MART'TA BAŞLIYOR

Okulların 2 Mart itibarıyla açılacağını duyuran Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi: "Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

Yerinde Karar Süreci Eğitim Kurumlarının Açılma ve Uygulama Kriterleri adlı tablo;

Son Dakika: MEB 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

Türkiye genelinde iller 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre; düşük riskli – mavi, orta riskli - sarı, yüksek riskli - turuncu ve çok yüksek riskli –kırmızı olarak renklerle sınıflandırıldı.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

İllerin 4 kategoride sınıflandırıldığı koronavirüs değerlendirme haritası;

Son Dakika: MEB 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı


Son Dakika: MEB 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
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