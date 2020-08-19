Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Son dakika: Batmanlı 18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunarak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan uzman çavuş Musa Orhan Siirt'te teslim oldu.

Siirt'te görev yapan Uzman Çavuş Musa Orhan, Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in intiharı sonrası genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. İpek Er'in dün akşam vefatının ardından Uzman Çavuş Musa Orhan, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı sonrası tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Uzman çavuş Musa Orhan, Siirt'te teslim oldu.,

KAMU DAVASI AÇILDI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca mağdur 18 yaşındaki İpek Er'nin cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında şüpheli Musa Orhan hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Siirt'te mağdur İpek Er, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Musa Orhan'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm delilleri toplayıp ve titizlikle değerlendirilmiş, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

BEŞİRİ'DE TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz'da Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmişti. İntihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Genç kadının dün gelen vefat haberin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle tepkilerini dile getirmişti. Bu etiketle 340 binden fazla mesaj paylaşılan Twitter'da İpek Er'in annesinin kızının yaşam mücadelesi verirken söylediği "Kızımın çektiği her bir acı kadar hesap sorulmasını istiyorum. Nerede adalet? Kızıma yapılanlar cezasız kalırsa ben de kendimi öldüreceğim" sözleri hatırlatıldı.