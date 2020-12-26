Koronadan ölünce 15 yıldır sahte isimle gezdiği ortaya çıkan şahsın gerçek kimliği DNA sonrası belirlenecek
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Koronadan ölünce 15 yıldır sahte isimle gezdiği ortaya çıkan şahsın gerçek kimliği DNA sonrası belirlenecek

26.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:38

Diyarbakır'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden şahsın 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan Ahmet Ç. olduğu belirtildi. Şahsın kimliğinin yapılacak DNA tespiti ile belirleneceği öğrenildi.

15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firarı Ahmet Ç, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. 15 yıldır Haşim Ç'nin sahte kimliği ile yaşamını sürdüren Ahmet Ç, Memorial Dicle Hastanede tedavisi sürerken durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ahmet Ç, dün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahte kimlik iddiasıyla ilgili kasten adam öldürme suçundan aranan Ahmet Ç. olduğu ve sahte kimlikle işlemlerini yaptırdığı iddiası üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekipleri tarafından kimlik tespiti amacıyla DNA testi yapılabilmesi için zanlıdan kan örneği ve parmak izi alınarak fotoğraflama çalışması yapıldı.

KİMLİĞİN GERÇEK SAHİBİ, OLAYDAN HABERİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Haşim Ç. adına taşıdığı sahte kimliğin Ahmet Ç. kimlik fotokopisi ile hastaneye giriş yaptığını öğrendiğini söyleyen sahte kimlik sahibi polise verdiği ifadede, konudan haberi olmadığı ve 2014'te kimliğini kaybettiğini aktararak aynı yıl içerisinde yeni kimlik çıkardığını ve kimliğinin hastanede kullanılmasıyla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Koronadan ölünce 15 yıldır sahte isimle gezdiği ortaya çıkan şahsın gerçek kimliği DNA sonrası belirlenecek
Koronadan ölünce 15 yıldır sahte isimle gezdiği ortaya çıkan şahsın gerçek kimliği DNA sonrası belirlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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