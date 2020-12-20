15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu
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15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

20.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:45
15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki A.A, tüfek ile şakalaştığı arkadaşını vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Soner K. ile arkadaşı A.A., tüfekle şakalaşmaya başladı. Bu sırada tüfek birden ateş aldı ve Soner K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Göğsüne isabet eden saçma ile yaralanan Soner K., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Soner K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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