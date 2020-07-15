Son Dakika: 15 Temmuz şehitlerinin ismi Koçarlı'da yaşatılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: 15 Temmuz şehitlerinin ismi Koçarlı'da yaşatılıyor

Son dakika güncel haberi: Koçarlı Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programla 15 Temmuz Şehitleri isimleri ile dikilen fidanlar Koçarlı Kent Ormanı girişinde can buldu.

Son Dakika: 15 Temmuz şehitlerinin ismi Koçarlı'da yaşatılıyor
15.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:55

Koçarlı Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programla 15 Temmuz Şehitleri isimleri ile dikilen fidanlar Koçarlı Kent Ormanı girişinde can buldu.

Hain darbe girişiminin 4. yılında Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Orman İşletme Müdürlüğünün destek verdiği programla 15 Temmuz gecesi şehit düşen 248 vatandaşımızın isimleri dikilen fidanlarla can buldu. Koçarlı Büyükdere Mahallesi Adnan Menderes Kent Ormanı girişinde bulunan alanda gerçekleşen fidan dikimine Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Mesut İnan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Aydın, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda şehitlerin adının yer aldığı künye ile dikimlerin yapıldığı törende şehitler anısına Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ise "Koçarlıya yakışan çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Şehitlerimizin adı dikilen fidanlarla yaşayacak. Şairin de dediği gibi "Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" evet bu ülke için severek canını feda edebilecek bir ruha sahibiz. Şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun" dedi.

Şehitlerimizin adının yer aldığı fidanlarımız gelecek nesillere bir miras olarak aktarılacağını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Koçarlımızda şehitlerimizin adının yaşatılacağı bir hatıra ormanının yer almasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu hatıra ormanının ilçemizde yer almasından da ayrıca gurur duyuyoruz. Allah tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun. Rabbim bu ülkeye böyle acıları bir daha yaşatmasın" dedi.

Program 248 şehit anısına dikilen fidanların ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AYDIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü Dünya
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hadise Çağla Şıkel Selçuk Yöntem
Spor Falcao Gökhan Gönül Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Son Dakika: 15 Temmuz şehitlerinin ismi Koçarlı'da yaşatılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 14:42:24. #1.15#
title