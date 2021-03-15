Son Dakika: 15 Mart Kabine toplantısı açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! Koronavirüs renk tablosu!
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Son Dakika: 15 Mart Kabine toplantısı açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! Koronavirüs renk tablosu!

15.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:52
Son Dakika: 15 Mart Kabine toplantısı açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! Koronavirüs renk tablosu!

Kabine toplantısı sonrası Sokağa çıkma yasağı geri mi geldi? Son dakika sokağa çıkma yasağı! Son Dakika: 15 Mart Kabine toplantısı açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! Koronavirüs renk tablosu!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs risk haritasının açıklanacağı Kabine toplantısı sonrası konuşuyor. Son Dakika: 15 Mart Kabine toplantısı açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! Koronavirüs renk tablosu!

15 MART KKABİNE TOPLANTISI KARALARI NELER?

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