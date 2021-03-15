Son Dakika: 15 Mart Kabine toplantısı açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! Koronavirüs renk tablosu!
15.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:52
Kabine toplantısı sonrası Sokağa çıkma yasağı geri mi geldi? Son dakika sokağa çıkma yasağı! Son Dakika: 15 Mart Kabine toplantısı açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! Koronavirüs renk tablosu!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs risk haritasının açıklanacağı Kabine toplantısı sonrası konuşuyor. Son Dakika: 15 Mart Kabine toplantısı açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! Koronavirüs renk tablosu!