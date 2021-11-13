Son dakika... 12'nci kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası öldü - Haberler
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Son dakika... 12'nci kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası öldü

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
Son dakika... 12'nci kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası öldü

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te, 13 katlı apartmanın 12'nci katında boya yaptığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Salih Bulut (42), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, 13 katlı apartmanın 12'nci katında boya yaptığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Salih Bulut (42), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 13 katlı apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, 12'nci katta boya yapan usta Salih Bulut, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olayı gören diğer işçiler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih Bulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Salih Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Son dakika... 12'nci kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası öldü

Son dakika... 12'nci kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası öldü

Son dakika... 12'nci kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası öldü

Son dakika... 12'nci kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası öldü

Son dakika... 12'nci kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası öldü

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Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

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