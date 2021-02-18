Son dakika... 11 yaşındaki Çakır'ın, şehitler anısına okuduğu şiir, duygulandırdı

ANTALYA'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün don nöbeti tutan üretici Turan Şahin'i ziyaretinde 11 yaşındaki oğlu Çakır Osman Şahin'in Gara şehitleri anısına okuduğu 'Komando Andı' ve 'Zap Suyu' şiiri, duygulandırdı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 'zirai don' uyarısı üzerine, geceyi soğuğa karşı ürünlerini korumak için seralarından ayrılmayan örtü altı sebze üreticileriyle geçirdi. Geç saatlerde Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin'in biber serasına giden Başkan Tütüncü, zirai dona karşı seranın içerisinde kurulan sobaya da üreticilerle birlikte odun attı. Başkan Tütüncü, serada sıcak çay eşliğinde üreticilerle sohbet etti, istek ve dileklerini dinledi.

ÇAKIR'IN DUYGULANDIRAN ŞİİRİ

Başkan Tütüncü, sera nöbetinden sonra üretici Turan Şahin'in evine konuk oldu. Şahin'in oğlu Çakır Osman, Tütüncü'ye anlamlı bir hediye verdi. Küçük Osman, Tütüncü'nün Kepez Belediye Başkanlığı'ndaki 12 yılını temsilen ektiği 12 fasülye filizini vererek, "Başkanım sizin için 12 tohum ektim. Bu 12 tohum sizin yaptığınız belediye başkanlığı yılının tohumları" dedi. Osman Şahin daha sonra 'Komando Andı' ve 'Zap Suyu' şiirini okuyarak, Gara şehitlerine armağan etti. Çakır Osman Şahin'in okuduğu dizeler, duygulandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı