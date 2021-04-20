Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
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Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova oldu. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman." ifadelerini kullandı. En çok artışın görüldüğü illerden biri olan İstanbul'un aylar sonra bu listede yer almaması dikkat çekti.

Korona verilerindeki korkutan artış devam ederken yüreklere su serpen haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Koca, "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." ifadelerine yer verdi.

VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER

Açıklamasına vaka sayısının en çok artış ve azalış gösterdiği iller sayarak devam eden Koca, şunları aktardı: "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman."

Son Dakika! Haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova oldu
Son Dakika! Haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova oldu

VEFAT SAYISI REKOR KIRDI

19 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2862'si semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 341 ile salgının başından bu yana en yüksek veri olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 267'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 323 bin 596'ya yükseldi.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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