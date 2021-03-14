Son dakika haberi: 10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı
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Son dakika haberi: 10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

14.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:18

Son dakika haberi... - 10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı Polis ekipleri tüfeği ateşleyeni arıyor Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, nereden ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

- 10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

Polis ekipleri tüfeği ateşleyeni arıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, nereden ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri, tüfeği kimin ateşlediğini bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Özgür Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde oyun oynayan 10 yaşındaki E.M.S., vücudunun sırt ve kalça kısmına isabet eden tüfek saçmalarıyla yaralandı. Çocuğun yaralandığını gören yakınlarının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı E.M.S., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayda tüfeği kimin ateşlediğini bulmak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: 10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı
Son dakika haberi: 10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı
Son dakika haberi: 10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı
Son dakika haberi: 10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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