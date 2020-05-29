Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi. Buna göre; özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, hizmete başlamadan önce dezenfekte edilecek, 4 saatte bir çocukların ateşi kontrol edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün video konferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Normalleşme süreci ile ilgili alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinin 1 Haziran'da açılacağını duyurdu.

ALINACAK TEDBİRLER BELLİ OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi.

HİZMETE BAŞLAMADAN ÖNCE DEZENFEKTE EDİLECEK

Açılış izni verilen özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, bir grupta en çok 10 çocuk bulunacak. Özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, hizmete başlamadan önce dezenfekte edilecek.

4 SAATTE BİR ÇOCUKLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK

Özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.