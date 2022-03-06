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Bahar geliyor! Son cemre de toprağa düştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bahar geliyor! Son cemre de toprağa düştü

Bahar mevsiminin habercisi olarak bilinen son cemre de bugün toprağa düştü. Havaların ısınmasıyla birlikte ülkeniz de bahar mevsiminin etkisi altına girmeye başlayacak.

Bahar mevsiminin habercisi olan cemrenin sonuncu Su toprağa düştü. Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düşmüştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi ise 27 Şubat'ta suya düştü. Üçüncü ve son cemre de bugün toprağa düştü.

Cemre nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

su, Yerel, Haberler

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