Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor

MetroPOLL'ün son anketinde seçmene "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre %10'luk seçim barajını sadece %31 oy oranı ile AK Parti ve %17.4 ile CHP geçebiliyor.