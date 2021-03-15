Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor
15.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:24
MetroPOLL'ün son anketinde seçmene "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre %10'luk seçim barajını sadece %31 oy oranı ile AK Parti ve %17.4 ile CHP geçebiliyor.
MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, Şubat ayına ait son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" araştırmasında partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:
MetroPOLL'ün Şubat anketinden çıkan sonuca göre partilerin kararsızlar dağıtılmadan oy oranları:
AK Parti: % 31
CHP:% 17.4
İYİ Parti: % 9.5
HDP: % 8.9
MHP: % 7,2
DEVA Partisi: % 1,5
SP: % 1,1
Muharrem İnce'nin kuracağı parti: % 0,9