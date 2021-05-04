Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi CHP oldu

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MetroPOLL Araştırma'nın son yaptığı ankete göre, 2018'deki milletvekili seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi yüzde 33'le CHP oldu. Z kuşağının ikinci tercihi yüzde 24'le AK Parti olurken üçüncü sırada da yüzde 6.5'le MHP yer aldı. Akşener'in partisi ise 4.1'de kalırken kararsız gençlerin oy oranı yüzde 8,9 oldu.

Ünlü anket kuruluşu MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021' kapsamında 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, ilk defa oy kullanacak kitle tüm seçmenlerin yüzde 3.8'ine denk geliyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy kullanmayan tercihi yüzde 33'le CHP oldu. AK Parti yüzde 24 ile ikinci sırada yer aldı. Onu, yüzde 6.5'la MHP, yüzde 4.1'le İYİ Parti ve yüzde 3.9'la HDP takip ediyor. İlk defa oy kullanacak yeni jenerasyondaki kararsızların oy oranı ise yüzde 8,9 oldu.

YAŞI TUTMASINA RAĞMEN OY KULLANMAYANLAR

2018 seçimlerinde yaşı tutmasına rağmen oy kullanmayanların bu pazar seçim olsa tercihlerinin başında yüzde 15'le yine CHP geliyor. CHP'yi yüzde 10.7'yle MHP takip ederken AK Parti'nin oranı ise 6.6 oldu. Kararsızların oy oranı ise 12,6 olarak ölçüldü.