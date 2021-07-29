Son 10 yılın en yüksek seviyesinde olan Ömerli Barajı görüntülendi

Son 10 yılın en yüksek seviyesinde olan Ömerli Barajı görüntülendi Ömerli Barajı'nda Temmuz ayında son 10 yılın en yüksek su seviyesi İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların en büyüğü olan Ömerli Barajı, verilere göre yüzde 95.21 doluluk oranıyla son 10 yılın en yüksek doluluk oranına ulaştı.