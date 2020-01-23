Sömestr tatilinde ilk ve ortaöğretim öğrencilerine "Gözlemevi Gezisi"

23.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:28

Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, "Ege Üniversitesi Gözlemevi olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden öğrencilere yönelik dönem içerisinde aldıkları derslerde öğrendikleri Astronomi ve uzaya yönelik bilgilerin uygulamasını yapmaları ve bu bilgilerin nasıl elde edildiğini anlamaları için gözlemevimize gezi programı düzenledik" diye konuştu.

EÜ Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çocuklara yönelik gezi, oyun, deney ve seminerlerden oluşan "Gözlemevi Gezisi" eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında geziler ve deneylerin yanı sıra eğlenceli konferans ve seminerlerle, çocuklar okullarındaki derslerde gördükleri astronomi ve uzay konularını pekiştirdi.

Programın içeriği ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Hasan Ali Dal, "Gezi programı kapsamında öğrenciler, üniversitemize ait, bilimsel çalışmaların sürdürüldüğü teleskopları yakından görme fırsatı yakaladıkları gibi, uzaydan gelen göktaşlarını da görme imkânı bulmaktadırlar. Bunun yanı sıra, son yıllarda gündemden düşmeyen karadeliklerin uzay ve zamanda yarattıkları etkiyi, ülkemizde sadece Ege Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan bir karadelik simülasyonunda lazer ışığı yardımıyla yapılan bir deney ile görmektedirler. Öğrenciler, ülkemizde ve Ege Üniversitesi'nin uzay çalışmalarını da öğrendikleri gezi programında, teleskoplarla Güneş ve Ay gözlemi de yapma fırsatı bulmaktadırlar" diye konuştu.

Doç. Dr. Hasan Ali Dal, "Araştırma üniversitesi olma yolunda hızla ilerleyen Ege Üniversitesi'nin Bilim Toplum etkinlikleri kapsamında sosyal bir sorumluluğumuz olarak, üç hedefimiz bulunmaktadır. Birincisi, ülkemizin gelecekte gereksinim duyacağı uzay çalışmalarında çalışacak personel alt yapısı için gereken farkındalığı oluşturmak öncelikli hedefimizdir. İkinci olarak, öğrencilerimizin internet kaynaklı olarak edindiği ve çoğunluğu yanlış bilgilerden oluşan bilgi birikimlerini düzeltmektir. Üçüncüsü ise bir kaç yıl sonra üniversite tercihleri yapacak olan ortaöğretim öğrencilerine üniversitemizi tanıtıp, tercihlerinde Ege Üniversitesi farkındalığı yaratmaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler