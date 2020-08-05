Sömestir nasıl yazılır? TDK'ya göre somestır mı, sömestir mi? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "somestır". Peki, sömestir nasıl yazılır? TDK'ya göre sömestir mi, somestır mı yazılır?

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