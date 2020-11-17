Bakan Soylu söz verdi, Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Soma'da 2013 yılında kapatılan Uyar Madencilik A.Ş.'ye ait maden ocağında işten çıkarılan işçiler aradan geçen 7 yıla rağmen tazminat haklarını alamadıklarını iddia ederek 12 Ekim'de eylem başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işçilerin haklarını ödeyeceklerine dair söz verirken, "Size güveniyoruz, inanıyoruz" diyen madenciler eylemi bıraktı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma Cengiz Topel Meydanı'nda madencilerin 12 Ekim'de başlattığı eylemle ilgili düzenlediği basın açıklamasında, dün İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yaptıklarını hatırlattı.

"SİZE GÜVENİYORUZ, İNANIYORUZ DEDİK"

Sorunun çözümü için Bakan Soylu'nun kendilerine söz verdiğini aktaran Kartal, "Sayın Süleyman Soylu 15 Ocak 2021'e kadar işlemlerin bitirilip işçilerin haklarının ödeneceğini söyledi. Biz kendisine 'size güveniyoruz, inanıyoruz' dedik ve 12 Ekim'de başlayan Ankara yürüyüşü eylemini bugün sonlandırıyoruz." diye konuştu.

Eylem sürecinde birçok görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Kartal, Somalı madencilerin İzmir depremi sonrası 14 kişilik arama kurtarma ekibiyle çalışmalara katkı verdiğini dile getirdi.

16 OCAK TARİHİNE KADAR MÜHDET VERDİLER

Uşak yolundayken Gölmarmara'da Manisa Valisi'nden görüşme daveti geldiğini ardından da Ankara'da bazı temaslarda bulunduklarını vurgulayan Kartal, "Yaşanan gelişmelerin ardından dün İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme gerçekleştirildi. Sayın Soylu'nun sorunun çözümü için sözü oldu. Bunun üzerine eylemimize son verdik ancak verilen sürede çözüm gerçekleşmezse 16 Ocak'ta Ankara yürüyüşüne yeniden başlayacağımızı ilettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer