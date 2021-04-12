Somali'de kuraklık nedeniyle Ekim 2020'den bu yana 116 bin kişi göç etti

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de kuraklık nedeniyle Ekim 2020'den beri 116 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de kuraklık nedeniyle Ekim 2020'den beri 116 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

BM Somali ofisinden yapılan açıklamada, "Ülkenin birçok bölgesi ciddi su sorunu ile karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Kuraklığın gittikçe etkisini artırdığına dikkat çekilen açıklamada, 2020'nin ekim ayından bu yana 116 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Bakol ve Gedo bölgeleri başta yaşanan kuraklık nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiği Somali'de, nisan ile haziran arasında da ortalamanın altında yağış beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Somali İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı Khadija Mohamed Diriye de ülkedeki güvenlik, gıda, hastalık ve göç gibi sorunlara dikkati çekerek acil yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

BM, Etiyopya'nın Somali eyaletinde görülen kuraklık nedeniyle 2,1 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak