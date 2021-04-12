Somali'de kuraklık nedeniyle Ekim 2020'den bu yana 116 bin kişi göç etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Somali'de kuraklık nedeniyle Ekim 2020'den bu yana 116 bin kişi göç etti

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Somali'de kuraklık nedeniyle Ekim 2020'den bu yana 116 bin kişi göç etti

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de kuraklık nedeniyle Ekim 2020'den beri 116 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de kuraklık nedeniyle Ekim 2020'den beri 116 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

BM Somali ofisinden yapılan açıklamada, "Ülkenin birçok bölgesi ciddi su sorunu ile karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Kuraklığın gittikçe etkisini artırdığına dikkat çekilen açıklamada, 2020'nin ekim ayından bu yana 116 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Bakol ve Gedo bölgeleri başta yaşanan kuraklık nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiği Somali'de, nisan ile haziran arasında da ortalamanın altında yağış beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Somali İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı Khadija Mohamed Diriye de ülkedeki güvenlik, gıda, hastalık ve göç gibi sorunlara dikkati çekerek acil yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

BM, Etiyopya'nın Somali eyaletinde görülen kuraklık nedeniyle 2,1 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Demet Özdemir Perihan Savaş
Spor Arda Turan Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Somali'de kuraklık nedeniyle Ekim 2020'den bu yana 116 bin kişi göç etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:50:43. #1.16#
title