Somali'de bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.

Mogadişu'da polis memuru Abdifatah Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Waberi bölgesindeki 21 Ekim Yolu'nda bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtti.

Patlamanın çok şiddetli olduğunu kaydeden Hassan, ölü ve yaralı sayısının yüksek olmasından korktuklarını dile getirdi.

Aracın kimi hedef aldığı ise henüz bilinmiyor.

Mogadişu'daki sağlık yetkilileri, saldırı alanından en az 5 yaralıyı taşıdıklarını ifade etti.

Terör örgütü Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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