Soma Yangına İlk Müdahaleyi Öğrendi

Soma'ya bağlı Vakıflı, Koyundere ve Çatalcam Mahallelerine tahsis edilen ilk müdahale tankerleri, İtfaiye Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen temel yangın bilgisi ve yangın tankerlerinin kullanımı konusunda uygulamalı eğitimin ardından mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce 610 bin liralık yatırımla satın alınan 60 adet 'Yangına İlk Müdahale Tankeri'nin tanıtımı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımıyla düzenlenen törende geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Mahallelerde meydana gelebilecek olası yangınlara karşı kullanılacak olan tankerlerin mahalle muhtarlarına teslimi devam ediyor. Soma'ya bağlı Vakıflı, Koyundere ve Çatalcam Mahallelerinde hizmet verecek olan ilk müdahale tankerleri gerçekleştirilen eğitimin ardından teslim edildi. Soma İtfaiye Amirliği'nde gerçekleştirilen eğitimde araçların nasıl kullanılması gerektiği ile olası bir yangın durumunda nasıl müdahalede bulunulması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin ardından yangına ilk müdahale tankerleri mahalle muhtarlarına teslim edildi.