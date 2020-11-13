Soma'ya 6 park ve 5 bin metrekare yeşil alan
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Soma'ya 6 park ve 5 bin metrekare yeşil alan

13.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:53
Soma'ya 6 park ve 5 bin metrekare yeşil alan

Soma Belediyesi "Daha yeşil bir Soma" için ilçe geneli çalışmalarına devam ediyor.

Soma Belediyesi "Daha yeşil bir Soma" için ilçe geneli çalışmalarına devam ediyor. Soma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmaları ile ilçeye 6 oyun parkı ve 5 bin 200 metrekare yeşil alan kazandırdı.

İlçeye modern görünümlü ve daha yeşil sosyal alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Soma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmaları ile ilçeye 6 oyun parkı ve 5 Bin 200 metrekare yeşil alan kazandırdı. Yeşil alanlarda çim ekim çalışmaları devam ederken yapımı tamamlanan parklarda ise çocukların güvenle oyun oynamalarını sağlamak amacıyla zemin düzenleme çalışması da gerçekleştiriliyor.

Şuana kadar Balyalılar Derneği çevre düzenlemesi, Hürriyet Mahallesi Gölükçü Sokak Parkı, On Üç Eylül Mahallesi Alev Sokak Parkı, Kafkaslar Derneği çevre düzenlemesi, Turgutalp Mahallesi Geyik Sancak Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Menekşe Sokak parkı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

İlçeye kazandırılan yeni park ve yeşil alanların yanı sıra mevcut olan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları da hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Hem çocukların güvenliğin hem de estetik görünüm amacıyla yıpranan, küflenen kırılan çocuk oyun grupları tamir edilerek bakımı yapılıyor ve yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmaların planlamalar doğrultusunda aralıksız devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Soma'ya 6 park ve 5 bin metrekare yeşil alan
Soma'ya 6 park ve 5 bin metrekare yeşil alan
Soma'ya 6 park ve 5 bin metrekare yeşil alan
Soma'ya 6 park ve 5 bin metrekare yeşil alan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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