Soma davasında verilen karara isyan eden CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu
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Soma davasında verilen karara isyan eden CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu

Soma davasında verilen karara isyan eden CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 301 madencinin can verdiği Soma faciasından önce hem TBMM'de hem de Manisa'da yaptığı açıklamalarda tehlikeye dikkat çekmişti. Yargı sürecinde de maden şehitlerinin yakınlarını yalnız bırakmayan Özel, karar açıklandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

7 yıl önce Türkiye'yi sarsan Soma faciasıyla ilgili karar duruşması bugün Manisa Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden görüldü. Yeniden yargılamada şehit madenci yakınlarını yıkan karar çıktı.

Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 20 yıl ceza verildi. Kararı duyan aileler "Adaleti öldürdünüz. Adalet yok" sözleriyle tepki gösterdi.

BU KARARI VERENLERİN PEŞİNDE OLACAĞIZ

Mağdur madenci yakınlarının konuşmalarından sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gözyaşları içerisinde adaletin peşinde olacaklarını vurguladı:

Yine beklenen oldu. Bu salonda aileler için, çocuklar için, gözü yaşlı anne-babalar için ne yapılması gerekiyorsa yaptılar. Avukatların hepsi üstüne düşeni yaptılar. Gerçek gazeteciler üzerine düşeni yaptılar. Buraya kadar geldi bu dava. Soma'nın kaderi oldu. Madencinin kaderi bu ve yine beklenen oldu.

CAN GÜRKAN'I İÇERDE TUTAMAZLAR ÇÜNKÜ…

Evlatlarının alın teriyle bağlıydılar buradaki aileler. Ama birbirlerine günahlarıyla bağlı olanlar bugün mahkemede gereğini yaptı. Can Gürkan'ı içerde tutamazlar. Can Gürkan'ı dışarıya bırakanlar suç ortaklarıdır. Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olan çete Türkiye'yi yönetmektedir. Ne pislik ortaya dökülürse dökülsün bir şey olmamaktadır.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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