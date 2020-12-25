Soma'da yeşil reçeteye tabi 105 hap ele geçirildi
25.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:55
Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında yeşil reçeteye tabi 105 hap ele geçirildi.
Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında yeşil reçeteye tabi 105 hap ele geçirildi.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin uyuşturucu satanlar ve kullananlara yönelik çalışmaları sürüyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, iki farklı operasyonda 105 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Şüpheli 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer