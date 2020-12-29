Soma'da temizlik işçileri poşetle çöp konteynerine atılmış 3 güvercin buldu

Manisa'nın Soma ilçesinde, poşetle çöp konteynerine atılan 3 güvercin, belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler, İstasyon Mahallesi'nde görev yaptıkları esnada çöp konteynerinde poşet içerisinde hareket eden bir şey olduğunu fark etti. Bunun üzerine poşeti açan işçiler, ıslak halde 3 güvercin buldu.

Kamyonun ön bölümünde kurulanan güvercinler, daha sonra işçiler tarafından doğaya bırakıldı.

İşçilerden İsmail Çakmak, AA muhabirine, ağzı bağlı çöp poşetindeki güvercinleri gördüklerini çok şaşırdıklarını belirtti.

Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaştıklarını anlatan Çakmak, şunları kaydetti:

"Güvercinler ıslandıkları için titriyordu. Üzerlerini kurutup temizledik ve sağlıklı olduklarından da emin olunca doğal yaşamlarına salıverdik. Daha önce de yine konteynerde başı kutuya sıkışan kediyi kurtarmıştık. Çöpe ne attığımıza dikkat etmeliyiz. Atıklar doğru şekilde poşetlenerek uygun yerlere atılmalı. Güvercini poşete canlı canlı koyup ağzını bağlayarak çöpe atmak nasıl bir vicdan, anlamak mümkün değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer