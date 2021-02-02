Soma'da sahipsiz hayvanlar için mahallelere korunaklı beslenme ünitesi konuldu
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Soma'da sahipsiz hayvanlar için mahallelere korunaklı beslenme ünitesi konuldu

02.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:02
Soma'da sahipsiz hayvanlar için mahallelere korunaklı beslenme ünitesi konuldu

Manisa'nın Soma ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için mahallelere korunaklı beslenme ünitesi yerleştirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için mahallelere korunaklı beslenme ünitesi yerleştirildi.

Soma Belediyesinden yapılan açıklamada var olan beslenme ünitelerine 20 ünitenin daha ilave edildiği kaydedildi.

Sokaktaki hayvanların özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde yiyecek bulmakta zorlandığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sokak hayvanları için her gün düzenli gıda takviyesinin yapıldığı noktalar sayesinde sokakta yaşayan hayvan dostların beslenme düzeninin devam ettirilmesi hedefleniyor. Beslenme ünitelerini kontrol edilerek, eksilen yemlerin yerine yenileri konuluyor ve suları tazeleniyor. Ayrıca kış mevsiminde doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için de doğaya yem bırakıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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