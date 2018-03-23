Soma'da Mezarlıkların Bakımı Yapıldı

İl genelinde bulunan mezarlıklarda periyodik olarak gerçekleştirilen bakım, onarım, temizlik ve ilaçlama çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ederken, Soma ilçe mezarlığında da çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda bulunan yabani ve kurumuş otlar temizlenirken, aynı zamanda ilaçlama çalışması yapılarak haşere ve böceklerin üremesinin önüne geçildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde mezarlıkların manevi duygulara yakışır hale getirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Mezarlıklar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Daire Başkanı Serpil Çakır, mezarlıklarda ilaçlama çalışmaların da yapıldığını dile getirerek, çalışmaların bundan sonraki süreçte de periyodik olarak süreceğini söyledi.