Soma'da hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı
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Soma'da hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı

18.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:44
Soma'da hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Avdan Mahallesi Bubeyler mevkisindeki çimento fabrikasına hammadde taşıyan Ramazan Önceal yönetimindeki 34 UY 7005 plakalı kamyon ile Atmaca Uysal'ın kullandığı 06 LG 622 plakalı kamyon çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu kamyonda sıkışan sürücü Ramazan Önceal itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Soma Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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