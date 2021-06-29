Soma'da eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti
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Soma'da eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti

Soma'da eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 3 çocuk annesi İ.Ö. (34), 3 ay önce boşandığı eski eşi E.Ç. tarafından bir kafede bardak ve meyve bıçağıyla darbedildi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 3 çocuk annesi İ.Ö. (34), 3 ay önce boşandığı eski eşi E.Ç. tarafından bir kafede bardak ve meyve bıçağıyla darbedildi. Kafede bulunan erkek müşteriler yaşananları izlerken, şiddete engel olmaya çalışan 2 kadın da E.Ç.'nin saldırısına uğradı. 3 kadının darbedildiği dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Soma'da bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce E.Ç.'den boşanan 3 çocuk annesi İ.Ö., eski eşiyle kafede buluştu. Çift arasında bir süre sonra sözlü tartışma başladı. Sandalyesinden kalkan E.Ç., masada bulunan su bardağı ve meyve bıçağıyla İ.Ö.'nün  başına vurmaya başladı. Buluşmaya 4 aylık bebeği ile gelen İ.Ö., eşinin darbelerinden korunmaya çalışırken, arka masada oturan 2 kadın müdahale etti. Masalarından kalkan kadınlar, yardıma koşarak çaresizce kendini korumaya çalışan İ.Ö.'ye yapılan sadırıyı engellemeye çalıştı. Bu sırada E.Ç., kendisine tepki gösteren iki kadını da darbederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kafeye gelen sağlık ekipleri şiddeti engellemeye çalışırken hafif şekilde yaralanan 2 kadına olay yerine müdahale ederken, aldığı darbelerle yaralanan İ.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren İ.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski eşi ile engel olmaya çalışan 2 kadını darbettikten sonra kaçan E.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. KADINLAR MÜDAHALE ETTİ ERKEKLER İZLEDİ

Olay anı kafetaryanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, masada oturan E.Ç.'nin eski eşiyle tartışmasından sonra eline aldığı bardak ve bıçakla ayağa kalkıp 4 aylık bebeklerinin gözü önünde İ.Ö.'ye saldırdığı, defalarca kafasına ve karın bölgesine vurduğu görüldü. Görüntülerde şiddete uğrayan kadını yine arka masada oturan 2 kadının korumaya çalışarken korkusuzca E.Ç.'ye engel olmaya çalıştığı görülürken, o sırada yan masada oturan 2 gencin ise yaşananları sadece izlediği görüldü. Ayrıca görüntüde  E.Ç.'nin kendisine engel olmak isteyen 2 kadına saldırıp olay yerinden kaçtığı yer aldı.


Soma'da eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti
Soma'da eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti
Soma'da eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti
Soma'da eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti
Soma'da eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti
Soma'da eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti
Soma'da eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

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