Soma'da, 8 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

Manisa'nın Soma ilçesinde 8 okula, "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan denetimlerde ilçede, E.L.İ. Anaokulu, Soma Nene Hatun Anaokulu, Kurtuluş İlkokulu, Türk-İş Madenciler İlkokulu, Nuray Sayarı İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Seher Ali Ortaokulu ile Soma Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandı.

Belgeler, okul yöneticilerine Soma Kaymakamı Fatih Akkaya tarafından verildi.

Kaymakam Akkaya, "Okulum Temiz" belgelendirme sürecinde başarılı olan okullar ve personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak da "Okulum Temiz" programının, okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı olması amacıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer