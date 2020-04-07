Soma Belediyesinden sağlık çalışanlarına lokum ikramı
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Soma Belediyesi, Ali Tulup, Sağlık

Soma Belediyesinden sağlık çalışanlarına lokum ikramı

Soma Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına lokum ikram etti.

07.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:45
Soma Belediyesinden sağlık çalışanlarına lokum ikramı

Soma Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına lokum ikram etti.

Soma Belediyesi Başkanı Ali Tulup, devlet hastanesi ve ağız diş sağlığı hastanesini ziyaret etti.

Hastane yöneticileriyle görüşen Tulup, ziyaretlerinin ardından Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 600 paket lokumu başhekimlere teslim etti.

Sağlık çalışanlarının bütün enerjilerini salgına harcadıklarını belirten Tulup, "Göstermiş oldukları fedakarlık için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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