SOLOTÜRK'ün Polonya'daki gösterisi nefes kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SOLOTÜRK'ün Polonya'daki gösterisi nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- SOLOTÜRK'ün Polonya'daki gösterisi nefes kesti Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK gösteri ekibi, Polonya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

- SOLOTÜRK'ün Polonya'daki gösterisi nefes kesti

VARŞOVA - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK gösteri ekibi, Polonya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK gösteri ekibi, 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK ekibinin yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti. Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin gösteri uçuşuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi" ifadelerine yer verildi.

SOLOTÜRK'ün Polonya'daki gösterisi nefes kesti
SOLOTÜRK'ün Polonya'daki gösterisi nefes kesti
SOLOTÜRK'ün Polonya'daki gösterisi nefes kesti
SOLOTÜRK'ün Polonya'daki gösterisi nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: '(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz'
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz"
MSB: '(Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır.'
MSB: "(Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır."
Son Dakika | MSB: '(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan...
Son Dakika | MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SOLOTÜRK'ün Polonya'daki gösterisi nefes kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 10:22:15. #1.15#

title