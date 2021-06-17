Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti
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Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Evleneceksen Gel isimli programla tanınan Solmaz Çiros, programına konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca mikrofonu çıkartarak stüdyoyu terk etti. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan Çiros, "Bana selam dahi vermedi. Kendisini sorgu odasındaki memur gibi hissediyor" dedi.

Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarıyla tanındıktan sonra dizilerde rol alan ve son olarak kendi şarkısını çıkaran Solmaz Çiros, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlana programa konuk olarak çağrıldı. Ancak kendisine yapılan muameleden rahatsız olan Çiros, her şeyi yarıda bırakarak stüdyodan ayrıldı.

"YAPILANLAR ÇOK ZORUMA GİTTİ"

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı videoda anlatan Solmaz Çiros, şunları söyledi: "Armağan Çağlayan beni programına davet etti ben de kabul ettim ve çekim için gittim. İçeri girdiğimizde Armağan bey oturuyordu yanına gidip merhaba demek istedim. İnanır mısınız çok zoruma gitti. Kafasını bile kaldırmaya tenezzül etmedi, selam bile vermedi. Kusura bakmasında o da etten kemikten ben de. Ben zaten şoka girdim. Mikrofonu falan takıyorlardı bana hala selam vermiyor."

"MİKROFONU ÇIKARIĞ AYRILDIM"

"Koskoca televizyon programlarına çıkıyorum ve çok güzel ağırlıyorlardı. Ben oraya sorgu masasına gelmedim. Kendine öyle bir strateji yaratmaya çalıştı. Orayı resmen bir sorgu odası yapmışsınız ve kendinizi memur gibi hissediyorsunuz. Sorguda gibi hissettir beni beğenmedi galiba. Çok kırıldım. Yüzyılın Seda Sayan'ı Demet Akalın'ı, Alişan'ı ve Lerzan Mutlu'su bana bu şekilde davranmadı. Armağan beyin böyle bir şey yapmasını başkası kabul ederek orada oturabilir ama ben karakter olarak böyle bir şey müsaade etmem. Mikrofonu çıkardım ve ben böyle devam edemem dedim. Bana suçluymuşum gibi davranmalarını garipsedim. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Kendisine başarılar diliyorum."

Armağan Çağlayan, Solmaz Çiros'un açıklamalarının ardından herhangi bir şey söylemedi.

Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti
Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti - Haberler Magazin
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