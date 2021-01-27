Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 27 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Sol Yanım dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sol Yanım oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Sol Yanım son bölümde neler oldu? Sol Yanım ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Sol Yanım var mı? İşte ayrıntılar...

Sol Yanım kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sol Yanım yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Sol Yanım var mı? Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sol Yanım'ın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SOL YANIM YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım 27 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nilgün kızını hayal kırıklığından korumak için neler yapacak? İhsan, Nilgün'le karşılaşmasının ardından Serra ve Selim'in ilişkisine bakışını değiştirecek mi? Biricik ve Zeynep'in kavgası okuldaki dengeleri nasıl değiştirecek? Berrin Kutlusay'ın malikaneye gelişi dengeleri nasıl etkileyecek? Selim, Burak'ın yapmaya çalıştığı kötülüğün farkına varacak mı?

Nilgün, Serra'nın İhsan tarafından eve bırakıldığını görünce kızına İhsan hakkında sorular sorar ve Kutlusay Ailesi hakkında uyarır. İhsan, Serra'nın Nilgün'ün kızı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşar. Nilgün kızının bir Kutlusay tarafından üzülmesine izin vermemeye kararlıdır. Serra'nın kendisiyle aynı hataya düşmemesi için elinden geleni yapmaya karar verir.

Berrin'in geçirdiği kalp krizi ailenin tekrar bir araya gelmesini sağlarken buzlar da yavaş yavaş erir. İhsan ve Selim arasında orta yolu bulmaya çalışan Berrin, nihayet başarıya ulaşır ve babasının özrü karşısında Selim yumuşar. Berrin'in malikaneye gelmesiyle Selim de eve geri dönüp dönmeme konusunu düşünmeye başlar.

Berrin'in gelişi Asena'yı köşeye sıkıştırır. Gözünü Asena'dan ayırmayan Berrin, Asena'ya karşı İhsan'ı uyarır. Asena ise katalog çekimlerini bahane ederek İhsan'dan aldığı parayı babasına emanet eder.

Burak, Selim'i partilerle dolu hayatına geri döndürüp Serra'dan uzaklaştırmaya çalışırken, Serra'yı ise Selim'le ilişkilerinin yürümeyeceğine ikna etmeye çalışır.

Biricik, Zeynep'in ihanetine karşı intikam planını hazırlar. Zeynep, Nazlım'ı tehdit etmeye kalkınca sert bir çıkışla karşı karşıya kalır. Nazlım, Barbar ve Ali ise bu hengameden yararlanarak arkadaşların arasını daha çok açmak için iş başındadır.

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SOL YANIM YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

