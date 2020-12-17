Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sol Yanım yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sol Yanım 5. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sol Yanım yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SOL YANIM 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra ile ilgili gerçekleri öğrenen Burak nasıl bir yol izleyecek? Selim ve Serra arasındaki buzlar eriyecek mi? Barbar-Burak gerilimi nasıl sonuçlanacak? Selim'in kapısını çaldığı İdil'le nasıl bir ilişkisi var?

Burak'ın gizlediği hayatını öğrendiği Serra'ya ilgisi artarken; Selim ve Serra birbirlerini tanıdıkça ilişkileri daha samimi bir hal alacak. Selim'in notlarındaki yükseliş ikilinin birbiriyle daha sık vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.

Barbar, Burak'ı Serra'dan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymazken; Nazlım, Barbar'ın Serra'ya ilgisini kıskanacak.

Selim, Burak ve Serra arasındaki aşk üçgenine Biricik'in dışarıdan müdahaleleri devam edecek. Biricik'in, Burak ve Serra arasında bir şeyler olduğuna dair her fırsatta ortaya attığı imaları Selim'i rahatsız edecek.

İhsan, oğlu Selim'le arasını düzeltmek için çabalarken; Asena'nın gizemli ilişkisi ve İhsan'ın Serra'ya meraklı bakışlarının ardındaki sebep de ortaya çıkacak!

SOL YANIM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım 5. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanır yayımlanmaz sitemizde yer alacaktır.

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE