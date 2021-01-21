Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

21.01.2021 10:40 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:44
Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Nil karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Nil kimdir, gerçek adı nedir? Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Nil karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Nil (Deniz Barut) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Nil kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Nil (Deniz Barut) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

SOL YANIM NİL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde Nil karakterini "Deniz Barut" canlandırmaktadır.

DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada 2. olmuştur. 2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Deniz Barut'un 2 oğlu bulunmaktadır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Avlu adlı dizide Melis karakterine hayat veren Deniz Barut, 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Can Yaman Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 11:07:32. #1.14#
title