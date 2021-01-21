Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
Sol Yanım dizisinde Nil karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Nil kimdir, gerçek adı nedir? Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Nil karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Nil (Deniz Barut) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...
Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Nil kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Nil (Deniz Barut) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
SOL YANIM NİL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterini "Deniz Barut" canlandırmaktadır.
DENİZ BARUT KİMDİR?
Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada 2. olmuştur. 2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Deniz Barut'un 2 oğlu bulunmaktadır.
Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Avlu adlı dizide Melis karakterine hayat veren Deniz Barut, 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır.