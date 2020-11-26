Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli, filmleri nedir?
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Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli, filmleri nedir?

26.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:56
Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli, filmleri nedir?

Sol Yanım dizisi ile ekrana gelecek başarılı oyuncu Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli, filmleri nedir?

Yer aldığı diziler ile adını duyuran oyuncu Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli, filmleri nedir?

SOL YANIM NİL KİMDİR? DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada 2. olmuştur. 2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Deniz Barut'un 2 oğlu bulunmaktadır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Avlu adlı dizide Melis karakterine hayat veren Deniz Barut, 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

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DENİZ BARUT FİLMLERİ!

Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır.

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