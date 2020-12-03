Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragman izle!
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Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragman izle!

03.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:57
Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragman izle!

Sol Yanım dizisi, geçen hafta yayınlanan ilk bölümüyle adından sıkça bahsettirdi. Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım gündemde sıkça yer alırken yeni bölümünün ne zaman olacağı da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Sol Yanım ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sol Yanım dizisi yeni bölüm fragmanlarında neler oluyor?

Sol Yanım, "Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur" sözüyle hem izleyicilerin aklında, hem de sosyal medyada büyük iz bıraktı. Geçen hafta yayınlanan ilk bölümüyle büyük bir beğeni toplayan Sol Yanım dizisi, farklı konusu, entrikaları ve oyuncularıyla beğeni kazandı. Baş rolünde ekranın sevilen yüzü Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi oyuncuları gördüğümüz Sol Yanım, bu hafta 2. bölümüyle Star TV ekranlarında olacak!

SOL YANIM NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Emre Bey ve Cemre Baysel'in kadrosunu paylaştığı Sol Yanım dizisinin ilk bölümü geçen hafta yayınlandı. Diziyi seven ve merak eden izleyiciler bu hafta ne zaman, kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladı. Sol Yanım dizisinin 2. bölümü 3 Aralık Perşembe günü Star TV ekranlarında yayınlanacak. Her hafta Perşembe günleri yayınlanacak olan dizinin yayın saati ise 20:00 olarak duyuruldu.

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sol Yanım, bugün yani Perşembe günü 20:00'da Star TV ekranlarında 2. bölümüyle seyircilerle buluşacak. Sol yanım için yayınlanan ön izleme videsona buradan ulaşabilirsiniz. İşte Sol Yanım 2. bölüm fragmanı!

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SOL YANIM 2. BÖLÜM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

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