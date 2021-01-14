Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım 7. yeni bölüm fragmanı izle! Sol Yanım yeni bölüm izle!

Star Tv'nin yayınlandığı ilk günden beri heyecanla izlenen dizisi "Sol Yanım" bu hafta 7. bölümüyle seyircileriyle buluşacak. Baş rollerini Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız ve Tolga Mendi gibi oyunların paylaştığı Sol Yanım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Sol Yanım dizisi yeni bölüm fragmanı!

Star TV dizisi Sol Yanım,"Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur" sözüyle hem seyircileirn aklında, hem de sosyal medyada büyük iz bıraktı. Bu hafta 7. bölümüyle ekranlara gelecek olan Sol Yanım dizisi, yine entrikaların, aşkın ve gizemlerin bol olduğu bir bölüm olacak gibi duruyor. Peki Yanım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Sol Yanım dizisi yeni bölüm fragmanı!

SOL YANIM NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey'in kadrosunu paylaştığı Sol Yanım dizisi bu hafta 7. bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Yayınladığı ilk günden itibaren her hafta aynı gün ve aynı saat yayınlanan dizi bu hafta da 14 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak!

SOL YANIM 6. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?

Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez.

Asena, Barış'la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan'ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.

Ali'nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra'yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım'ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik'in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.

SOL YANIM SON BÖLÜM İZLE!



SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Sol Yanım 7. bölüm fragmanları yayınlandı! Bu hafta da izleyicileri yine entrika ve aşka doyuracak gibi görünen Sol Yanım dizisinden 2 farklı fragman yayınlandı!

SOL YANIM 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SOL YANIM 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI!