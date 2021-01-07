Sol Yanım ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sol Yanım 6. yeni bölüm fragmanı izle!

Star Tv'nin yayınlandığı ilk günden beri heyecanla izlenen dizisi "Sol Yanım" bu hafta 6. bölümüyle seyircileriyle buluşacak. Baş rollerini Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız ve Tolga Mendi gibi oyunların paylaştığı Sol Yanım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Sol Yanım dizisi yeni bölüm fragmanı!

Star TV dizisi Sol Yanım,"Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur" sözüyle hem seyircileirn aklında, hem de sosyal medyada büyük iz bıraktı. Bu hafta 6. bölümüyle ekranlara gelecek olan Sol Yanım dizisi, yine entrikaların, aşkın ve gizemlerin bol olduğu bir bölüm olacak gibi duruyor. Peki Yanım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Sol Yanım dizisi yeni bölüm fragmanı!

SOL YANIM NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey'in kadrosunu paylaştığı Sol Yanım dizisi bu hafta 6. bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Yayınladığı ilk günden itibaren her hafta aynı gün ve aynı saat yayınlanan dizi bu hafta da 7 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak!

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Sol Yanım 6. bölüm fragmanları yayınlandı! Bu hafta da izleyicileri yine entrika ve aşka doyuracak gibi görünen Sol Yanım dizisinden 2 farklı fragman yayınlandı!

SOL YANIM 6. BÖLÜM FRAGMANINI İZLE!