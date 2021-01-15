Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel'in gerçek mesleği şaşırttı
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Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel'in gerçek mesleği şaşırttı

15.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:49
Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel'in gerçek mesleği şaşırttı

Perşembe akşamları Star TV'de ekrana gelen Sol Yanım adlı dizide Biricik karakterini canlandıran güzel oyuncu Cemre Baysel'in gerçek mesleği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı 'Sol Yanım', dizisi son günlerde sıkça konuşuluyor.& ;

Dizide canlandırdığı 'Biricik' karakteriyle adını geniş çevrelere duyurmayı başaran Cemre Baysel'in gerçek mesleği herkesi şaşırttı.

Kaynak: Snob Magazin

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