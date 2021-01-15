Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel'in gerçek mesleği şaşırttı
15.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:49
Perşembe akşamları Star TV'de ekrana gelen Sol Yanım adlı dizide Biricik karakterini canlandıran güzel oyuncu Cemre Baysel'in gerçek mesleği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'in haberine göre; Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı 'Sol Yanım', dizisi son günlerde sıkça konuşuluyor.& ;
Dizide canlandırdığı 'Biricik' karakteriyle adını geniş çevrelere duyurmayı başaran Cemre Baysel'in gerçek mesleği herkesi şaşırttı.
Kaynak: Snob Magazin