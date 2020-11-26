Sol Yanım İdil kimdir? Sol Yanım İdil'i oynayan Seda Akman kimdir, kaç yaşında? Seda Akman dizileri, filmleri
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Sol Yanım İdil kimdir? Sol Yanım İdil'i oynayan Seda Akman kimdir, kaç yaşında? Seda Akman dizileri, filmleri

26.11.2020 19:36 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:40
Sol Yanım İdil kimdir? Sol Yanım İdil'i oynayan Seda Akman kimdir, kaç yaşında? Seda Akman dizileri, filmleri

İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım İdil kimdir? Sol Yanım İdil karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım İdil'i oynayan Seda Akman kimdir, kaç yaşında? Seda Akman dizileri, filmleri nelerdir?

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM İDİL KİMDİR?

Sol Yanım dizisinde İdil karakterini Seda Akman canlandırmaktadır.

Sol Yanım İdil kimdir? Sol Yanım İdil'i oynayan Seda Akman kimdir, kaç yaşında? Seda Akman dizileri, filmleri

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1998 yılında Miss Palmolive seçilmiş ve ardından Miss Intercontinental yarışmasında 4. olmuştur. 1999 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilmiştir.

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İlk oyunculuk deneyimini 2003 yılında yayınlanan Yazı Tura adlı sinema filminde canlandırdığı Nazan karakteriyle yaşamıştır.

Yazı Tura, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Kalp Atışı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Bir İstanbul Masalı, Ölümsüz Aşk, Yazı Tura, Balans ve Manevra, Emret Komutanım: Şah Mat, İyi Yemek Öldürür gibi yapımlarda rol alan Seda Akman, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Feraye karakterine hayat vermektedir. Seda Akman, 1.70 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.

SEDA AKMAN DİZİLERİ FİLMLERİ

2019 – Kurşun (Feraye) (TV Dizisi)

2018 – Adı Zehra (Leyla) (TV Dizisi)

2018 – Dudullu Postası (TV Dizisi)

2017-2018 – Kalp Atışı (Esra) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Mavi (Yüksel Karahan) (TV Dizisi)

2017 – Arada (Sinema Filmi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Belgin) (TV Dizisi)

2015 – Sen Benimsin (Şefika Toprak) (TV Dizisi)

2015 – O Aşk Benim (TV Dizisi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Hüma) (TV Dizisi)

2015 – Acil Servis (Yeşim) (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (Pınar) (TV Dizisi)

2013 – Fatih (Gülbahar Hatun) (TV Dizisi)

2012 – Eve Düşen Yıldırım (Şayeste) TV Dizisi)

2011 – Karakol – Herkes Adalet İster (Ayşe) (TV Dizisi)

2010 – Mükemmel Çift (Jülide Bozoğlu) (TV Dizisi)

2010 – Küçük Sırlar (Müge) (TV Dizisi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Mülkiye Müfettişi) (TV Dizisi)

2009 – Hesaplaşma (TV Dizisi)

2009 – Son Bahar (Eda) (TV Dizisi)

2007-2008 – Annem (Ayşe) (TV Dizisi)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Deniz Yüzbaşı) (Sinema Filmi)

2005 – Kanlı Düğün (Leyla) (TV Dizisi)

2005 – Emret Komutanım (Yüzbaşı Deniz) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Yolu (Feraye) (TV Filmi)

2004 – Balans ve Manevra (Zeynep) (Sinema Filmi)

2003 – Ölümsüz Aşk (Şenay) (TV Dizisi)

2003 – Yazı Tura (Nazan) (Sinema Filmi)

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