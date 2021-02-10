Sol Yanım üniversite nerede? Sol Yanım hangi şehirde, hangi ilçede, hangi üniversitede çekiliyor? Sol Yanım hangi okulda çekiliyor?

Star TV'nin sevilen dizisi Sol Yanım'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Sol Yanım nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım hangi okulda çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Sol Yanım'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol Yanım hangi şehirde, hangi ilçede, hangi okulda çekiliyor? Sol Yanım dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

SOL YANIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların sevilen dizisi Sol Yanım, İstanbul'da çekiliyor. Dizinin İstanbul BKM stüdyolarında çekildiği tahmin edilmektedir.

SOL YANIM DİZİSİ HANGİ OKULDA ÇEKİLİYOR?

Sol Yanım dizisinde yer alan üniversitenin nerede olduğu merak ediliyor. Sol Yanım dizisindeki Kuzey Üniversitesi sahneleri özel bir üniversitenin kampüsünde çekilmektedir. Fakat hangi üniversite olduğu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Üniversite'nin İstanbul'da olduğu düşünülmektedir.

SOL YANIM HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sol Yanım dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Önceden dizinin günü Perşembe idi. Fakat sonradan günü değişti ve dizi Çarşamba gününe alındı.

SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

Cansel Elçin - İhsan Kutlusay

Özge Yağız - Serra

Emre Dinler - Barbar

Tolga Mendi - Selim Kutlusay

Defne Samyeli - Asena

Deniz Barut - Nil

Cemre Baysel - Biricik

Emre Bey - Burak

Benian Dönmez - Binnaz

Taner Rumeli - Onur

Feyza Civelek - Nazlım

Oktay Çubuk - Ali

Ecem Atalay - Eda

Seda Akman - İdil

Haydar Köyel - Haydar

Tuğçe Açıkgöz - Zeynep