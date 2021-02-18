Sol Yanım final mi yapıyor? Sol yanım neden final yapıyor? Sol Yanım bitti mi, ne zaman final yapacak?

Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Sol Yanım final mi yapacak merak ediliyor. Vatandaşlar Sol Yanım bitiyor mu, neden final yapıyor, devam edecek mi gibi soruları cevaplarını merak etti. Peki, Sol Yanım final mi olacak, neden final yapıyor? Sol Yanım bitti mi, neden bitti? Sol Yanım bitiyor mu? Sol Yanım final mi yapıyor?

Güçlü kadrosu ve hikayesi ile seyirci karşısına iddialı bir şekilde çıkan Sol Yanım, ekranlara veda kararı aldı. Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Sol Yanım final mi yapacak merak ediliyor. Vatandaşlar Sol Yanım bitiyor mu, neden final yapıyor, devam edecek mi gibi soruları cevaplarını merak etti. Peki, Sol Yanım final mi olacak, neden final yapıyor? Sol Yanım bitti mi, neden bitti? Sol Yanım bitiyor mu? Sol Yanım final mi yapıyor? Sol yanım neden final yapıyor? Sol Yanım final mi yapıyor? İşte detaylar haberimizde...

SOL YANIM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Güçlü kadrosu ve hikayesi ile seyirci karşısına iddialı bir şekilde çıkan Sol Yanım, ekranlara veda kararı aldı. Beklenen reyting rakamlarını yakalayamayan dizi, bugün yayınlanan 12. bölümüyle final yapacak.

SOL YANIM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

BKM tarafından güçlü kadro ile Star TV için çekilen yapım, ekranlara erken veda edecek. Başrollerinde Tolga Mendi, Özge Yağız, Cansel Elçin, Defne Samyeli gibi isimlerin yer aldığı dizi, reyting hedeflerini karşılayamayarak 12. bölümde final yapacak.

SOL YANIM FİNAL BÖLÜMÜ HANGİ BÖLÜM?

Sol Yanım dizisinin bugün yayınlanacak olan 12. bölümü final bölümü olacaktır.

SOL YANIM KONUSU NE?

Genç ve güçlü bir kadroya sahip olan Sol Yanım, birbirine iki aşık Serra ve Selim'in etrafında gelişen olaylar silsilesini konu alıyor. Çarşamba günleri seyirci karşısına çıkan dizide, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut gibi önemli isimlerin yer alıyor.

SOL YANIM FİNAL KONUSU NEDİR?

Selim ve Serra'nın ilişkisi gittikçe ciddiye biner ve beraber yeni bir sayfa açarlar. Burak ve Biricik ise sürpriz bir biçimde yakınlaşır. Kaza konusunda şüpheleri artan Burak, kendisine kaza yaptıran ismin peşine düşer ve Selim'i de sorguya çeker.

İhsan, oynadığı oyunların ardından Asena'ya tüm kapıları kapatır. Bunun üzerine Asena daha da hırslanarak Nilgün'e gider. İhsan'la evliliklerinin son bulmasının sebebinin Nilgün olduğunu düşünen Asena, Nilgün'e suçlamalarda bulunur.

İhsan ve Nilgün arasındaki aşk yeniden alev alır ve ikili aradıkları huzuru birbirinde bulur. Her şey yoluna girmişken, Erkan'ın dönüşü olayların akışını değiştirir. Onur, bir kızı olduğunu öğrenince Nil ile mutlu evlilikleri büyük bir sınavla karşı karşıya kalır.

SOL YANIM FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!