Sol Yanım dizisi 'Zeynep' kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
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Sol Yanım dizisi 'Zeynep' kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

21.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:15
Sol Yanım dizisi 'Zeynep' kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Zeynep karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Zeynep kimdir, gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Zeynep kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

SOL YANIM ZEYNEP KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterini "Tuğçe Açıkgöz" canlandırmaktadır.

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Halen aynı birimde asistan olarak görev yapmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Alaturka filmi ile yaşayan Tuğçe Açıkgöz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Şirin karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Sol Yanım dizisinde rol almaktadır. Tuğçe Açıkgöz, 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020 : Sol Yanım (Zeynep) (TV Dizisi)

2019 : Leke (Şirin) (TV Dizisi)

2016 : Baba Mirası (Sinema Filmi)

2015 : Yaz'ın Öyküsü (Ekim) (TV Dizisi)

2014 : Alev (TV Filmi)

2011 : Ağlama Ne Olur (TV Filmi)

2007 : Vatan Sağolsun (Elif) (TV Dizisi)

2005 : Babam Geri Döndü (Yeşim) (TV Filmi)

2005 : Alaturka (Tuğçe) (TV Filmi)

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