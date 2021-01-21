Sol Yanım dizisi 'Zeynep' kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Zeynep karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Zeynep kimdir, gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...