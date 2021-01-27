Sol Yanım dizisi gün mü değiştirdi? Sol Yanım dizisi final mi yapıyor? Sol Yanım neden gün değiştirdi? Sol Yanım yeni bölüm ne zaman?

Geçen hafta 8. bölümü ile ekranlara gelen Sol Yanım dizisi, kendi gününde bu hafta yayın akışında bulunmuyor. Bunun üzerine izleyiciler, Sol Yanım dizisi neden yok, final mi yapıyor? Sol Yanım dizisi gün mü değiştirdi? Sol Yanım neden gün değiştirdi? Sol Yanım yeni bölüm ne zaman? merak ediyor. İşte detaylar...

Sol Yanım dizisi Star TV'de normalde Perşembe günleri ekranlara geliyordu. Show TV'nin yeni yayın akışına göre Sol Yanım, Çarşamba gününde yer alıyor. İzleyicilerin merak ettiğiSol Yanım dizisi neden yok, final mi yapıyor? Sol Yanım dizisi gün mü değiştirdi? Sol Yanım neden gün değiştirdi? Sol Yanım yeni bölüm ne zaman? sorularının cevapları burada!

SOL YANIM 9. BÖLÜM FRAGMANI!

SOL YANIM GÜN MÜ DEĞİŞTİRDİ? SOL YANIM YENİ BÖLÜM HANGİ GÜNE ALINDI?

Baş rollerinde Cansel Elçin, Defne Samyeli, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey gibi oyuncuların yer aldığı Sol Yanım dizisinin yayın tarihi 28 Ocak 2021 Perşembe günü yerine 27 Ocak 2021 Çarşamba gününe alındı. Reyting sonuçlarında istediği etkiyi alamayan Sol Yanım dizisinin final yapıp yapmayacağı merak edilirken, kanal tarafından gününün değiştiği duyuruldu.

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nilgün kızını hayal kırıklığından korumak için neler yapacak? İhsan, Nilgün'le karşılaşmasının ardından Serra ve Selim'in ilişkisine bakışını değiştirecek mi? Biricik ve Zeynep'in kavgası okuldaki dengeleri nasıl değiştirecek? Berrin Kutlusay'ın malikaneye gelişi dengeleri nasıl etkileyecek? Selim, Burak'ın yapmaya çalıştığı kötülüğün farkına varacak mı?

Nilgün, Serra'nın İhsan tarafından eve bırakıldığını görünce kızına İhsan hakkında sorular sorar ve Kutlusay Ailesi hakkında uyarır. İhsan, Serra'nın Nilgün'ün kızı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşar. Nilgün kızının bir Kutlusay tarafından üzülmesine izin vermemeye kararlıdır. Serra'nın kendisiyle aynı hataya düşmemesi için elinden geleni yapmaya karar verir.

Berrin'in geçirdiği kalp krizi ailenin tekrar bir araya gelmesini sağlarken buzlar da yavaş yavaş erir. İhsan ve Selim arasında orta yolu bulmaya çalışan Berrin, nihayet başarıya ulaşır ve babasının özrü karşısında Selim yumuşar. Berrin'in malikaneye gelmesiyle Selim de eve geri dönüp dönmeme konusunu düşünmeye başlar.

Berrin'in gelişi Asena'yı köşeye sıkıştırır. Gözünü Asena'dan ayırmayan Berrin, Asena'ya karşı İhsan'ı uyarır. Asena ise katalog çekimlerini bahane ederek İhsan'dan aldığı parayı babasına emanet eder.

Burak, Selim'i partilerle dolu hayatına geri döndürüp Serra'dan uzaklaştırmaya çalışırken, Serra'yı ise Selim'le ilişkilerinin yürümeyeceğine ikna etmeye çalışır.

Biricik, Zeynep'in ihanetine karşı intikam planını hazırlar. Zeynep, Nazlım'ı tehdit etmeye kalkınca sert bir çıkışla karşı karşıya kalır. Nazlım, Barbar ve Ali ise bu hengameden yararlanarak arkadaşların arasını daha çok açmak için iş başındadır.